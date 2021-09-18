Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi - Haberler
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Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bombalı eylem girişiminin polisin dikkati sonucu engellendi. Valilik binası arkasındaki parkta bulunan şüpheli paket bomba imha ekiplerince patlatıldı, paketin içinde el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nce, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kentte güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik eylem arayışı içinde olduğuna dair bilgiler edinilmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

EYP, SİNYAL BOZUCU İLE PATLATILDI

Valilik binasının arkasındaki parkta el yapımı patlayıcı düzeneğin imha edildiği belirtilen açıklamada, "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100'üncü Yıl Parkı içerisinde şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba imha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi" denildi.

Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi
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Haber: Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi - Haberler
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