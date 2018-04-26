Gaziantep Sanayi Odası'na Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor

Gaziantep Sanayi Odası(GSO)'nda yapılan seçimlerin ardından başkanlığa seçilen Adnan Ünverdi'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı ile birlikte Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Ünverdi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Halil Şaşmaz, "Allah yeni görevinizde kolaylıklar versin" diyerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gaziantep ve Türkiye'nin daha da büyümesi için çalışacaklarını belirterek misafirlerine ziyaret için teşekkür etti. - GAZİANTEP