: Gaziantep papağanı 'paşa'yı, sokaklara astığı ilanlarla arıyor

19.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:31

Papağanı 'Paşa'yı, sokaklara astığı ilanlarla arıyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Ahmet Elmas, kaybolan 'Paşa' isimli papağanını, sokaklara astığı ilanlar ve sosyal hesaplarında yaptığı paylaşımlarla arıyor. Elmas, Paşa'yı bulup getirene 200 TL ödül vereceğini söyledi.

İlçeye bağlı Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Elmas, 1 yıl önce sahiplenip, 'Paşa' ismini verdiği papağanı 2 gün önce hava alması için balkona çıkardı. Ancak papağan kaçtı. Çevrede yaptığı aramadan sonuç alamayan Ahmet Elmas, Paşa'yı bulmak için sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Üzerinde Paşa'nın fotoğrafı bulunan, cep telefonu numarasının yazılı olduğu ilanları sokaklara astı.

'BULANA 200 TL ÖDÜL'

Paşa'nın bulunması için ilçe halkından yardım isteyen Ahmet Elmas, "1 senedir besliyoruz. Gaziantep'ten getirdim. Biri dişi, diğeri erkek olan sultan cinsi 2 papağanımızdan birisiydi. Evimizin neşesi oldular. Babacık, aşkım diye konuşuyorlardı. 2 gün önce eşim ve çocuklarım hava aldırmaya balkona çıkmışlardı. Şeftali kafeste Paşa ise oğlumun omzunda dışarıyı görünce uçup gidiyor. Çevrede ne kadar aradıysak, ne yazık ki izine ulaşamadık. Ödül olarak 200 TL vermeye hazırım. Kaybolduğunu duyunca işe gidiyordum, döndüm eve geldim. Eşime ve çocuklarıma kızdım. Artık çocuğumuz gibi olmuş papağanlarımız. Bir yıldır bizimle olan ve adına duyarlı olan Paşa adlı papağanımızı bulan ve görenlerin insaniyet namına bize haber vermelerini, getirene ise 200 TL ödül vereceğim? dedi.

Ahmet Elmas'ın annesi Hava ile eşi Hülya ve çocukları Mehmet Elmas ise Paşa'nın geri dönmesini umut ediyor.

Kaynak: DHA

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