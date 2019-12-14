: Gaziantep nurdağı'nda hindiler satışa çıktı

14.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:55

Nurdağı'nda hindiler satışa çıktı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesi hindi satışı başladı.

Esenyurt Mahallesi'nde oturan Mahmut Taşkınlar, 6 aydır beslediği 9 ile 12 kiloya ulaşan hindilerini Nurdağı-Kahramanmaraş yolu üzerinde yılbaşı öncesi satışa çıkardı.135 ile 175 lira arasında satışa çıkardığı hindilere ilgi olduğunu belirten Taşkınlar, öHindinin bakımı ve beslemesi sabır isteyen zahmetli bir iştir. 6 aydır hindileri özenle besliyorum dedi.

Kaynak: DHA

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