Gaziantep nurdağı'nda hindiler satışa çıktı
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Gaziantep nurdağı'nda hindiler satışa çıktı

Nurdağı'nda hindiler satışa çıktıGAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesi hindi satışı başladı.

14.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:55
Gaziantep nurdağı'nda hindiler satışa çıktı

'nda hindiler satışa çıktı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesi hindi satışı başladı.

'nde oturan Mahmut Taşkınlar, 6 aydır beslediği 9 ile 12 kiloya ulaşan hindilerini Nurdağı-Kahramanmaraş yolu üzerinde yılbaşı öncesi satışa çıkardı.135 ile 175 lira arasında satışa çıkardığı hindilere ilgi olduğunu belirten Taşkınlar, öHindinin bakımı ve beslemesi sabır isteyen zahmetli bir iştir. 6 aydır hindileri özenle besliyorum dedi.

Kaynak: DHA

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: Gaziantep nurdağı'nda hindiler satışa çıktı
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