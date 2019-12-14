Gaziantep nurdağı'nda hindiler satışa çıktı
Nurdağı'nda hindiler satışa çıktıGAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesi hindi satışı başladı.
Nurdağı'nda hindiler satışa çıktı
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesi hindi satışı başladı.
Esenyurt Mahallesi'nde oturan Mahmut Taşkınlar, 6 aydır beslediği 9 ile 12 kiloya ulaşan hindilerini Nurdağı-Kahramanmaraş yolu üzerinde yılbaşı öncesi satışa çıkardı.135 ile 175 lira arasında satışa çıkardığı hindilere ilgi olduğunu belirten Taşkınlar, öHindinin bakımı ve beslemesi sabır isteyen zahmetli bir iştir. 6 aydır hindileri özenle besliyorum dedi.