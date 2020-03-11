Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları hız kazandı Gaziantep kent merkezinde yapımına başlanan millet bahçesinde çalışmalar hız kazanırken, vatandaşlar da çalışmalardan ve kentin yeşil bir alana kavuşacak olmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Gaziantep kent merkezinde yapımına başlanan millet bahçesinde çalışmalar hız kazanırken, vatandaşlar da çalışmalardan ve kentin yeşil bir alana kavuşacak olmasından memnun olduklarını dile getirdi.



Gaziantep'te, yıllarca tarihi maçlara ve spor müsabakalarına ev sahipliği yapmasının ardından yıkılan Kamil Ocak Stadyumu ve Kapalı Spor Salonu'nun yerine yapılması planlanan Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları hız kazandı. Onlarca kamyon ile 7 tane iş makinesinin gece gündüz çalıştığı 70 dönümlük alandaki çalışmalar vatandaşları da memnun etti. Yapılan çalışmaları heyecanla takip ettiklerini söyleyen vatandaşlar, kent merkezinin yeşil bir alana kavuşacak olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.



"Burası hepimizin anılarının bulunduğu bir yerdi"



Millet Bahçesi'nin kent turizmine de faydası olacağını savunan Arif Kurt, "Eskiden burada Kamil Ocak Stadı vardı ve hepimizin anılarının bulunduğu bir yerdi. Pek çok kişi burada spor yaptı, spor müsabakalarını takip edip tarihi anlara şahitlik etti. Yeni stat yapıldıktan sonra burasının böyle yeşil bir alan olarak değerlendirilecek olması Gaziantep açısından çok güzel. Bu alanın turizme, kentin pozitif kimliğine çok katkısı olacak" dedi.



Hasan Eren Kaya isimli genç bir vatandaş ise, "Buradaki stadın ve diğer eski yapıların yıkılışı iyi oldu. Çünkü burası kent merkezi, özellikle maç günleri çok kalabalık ve sıkıntılı oluyordu bu bölge. Stadın kent merkezinden taşınıp buranın yeşil alan yapılacak olması daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.



"Böyle bir hizmet için yetkililere teşekkür ediyoruz"



Mehmet Yıldız isimli bir başka vatandaş da, "Gaziantep'te böyle bir hizmet yapıldığı için belediye başkanımıza ve hükumet yetkililerine teşekkür etmek gerekiyor. Bu millet bahçesi Gaziantep'te yaşayanlar için bir nimet gibidir. İnsanlar burada doğa ile iç içe olacaklar ve bu da çok güzel bir şey" diye konuştu.



Yapımı hız kazanan ve Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olması beklenen Gaziantep Millet Bahçesi çalışmalarının yaklaşık 400 gün süreceği ve 22 Şubat 2021 tarihinde tamamlanacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA