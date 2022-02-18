GAZİANTEP - Kurtulmuş: "2023, tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir" - Haberler
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GAZİANTEP - Kurtulmuş: "2023, tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir"

AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Hediye çeki takdimi GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun açılışında konuştu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması

Hediye çeki takdimi GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun açılışında konuştu. (2)

GAZİANTEP - Kurtulmuş: 2023, tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir

GAZİANTEP - Kurtulmuş: 2023, tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir

GAZİANTEP - Kurtulmuş: 2023, tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Vehbi Dinçerler, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel, Haberler

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