GAZİANTEP - Kurtulmuş: "2023, tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir"
AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Hediye çeki takdimi GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun açılışında konuştu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
Hediye çeki takdimi GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun açılışında konuştu. (2)