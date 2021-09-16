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Gaziantep kültür sanat hayatını konserlerle renklendirecek

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Kültür Sanat
Gaziantep kültür sanat hayatını konserlerle renklendirecek

Türk pop müziğinin sevilen isimleri, şarkılarını Gaziantepli hayranları için seslendirecek.

Türk pop müziğinin sevilen isimleri, şarkılarını Gaziantepli hayranları için seslendirecek.

Şarkıcı Melike Şahin, Gaziantep Üniversitesi Mavera Açık Hava Sahnesi'nde 23 Eylül Perşembe saat 21.00'de sahne alacak.

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Funda Arar da 24 Eylül Cuma saat 21.00'de aynı yerde hayranlarıyla buluşacak.

Sevilen gruplardan Duman da 24 Eylül Cuma saat 20.30'da Burç Park'ta şarkılarını hayranları için seslendirecek.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep kültür sanat hayatını konserlerle renklendirecek - Haberler
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