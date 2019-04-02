Gaziantep Koreli Gazeteciler, Zeugma Müzesini Gezdi

Koreli gazeteciler, Zeugma Müzesini gezdi

Güney Koreli bir grup gazeteci, blog yazarı ve fotoğrafçı Gaziantep Zeugma Müzesini gezerek fotoğrafladı.

Sabah saatlerinde Zeugma Mozaik Müzesi'ne gelen 7 kişilik ekip, mozaikleri ve müzedeki diğer tarihi eserleri fotoğrafları. Adıyaman ve Şanlıurfa'ya da gidecek olan ekip, Zeugma mozaiklerinden çok etkilendiklerini ifade etti.

Türkiye'ye ilk kez geldiklerini ve gördükleri mozaiklerin kendilerini büyülediğini anlatan Güney Koreli ziyaretçilerden Park Sun Young, Türkiye'ye ilk defa geldim. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ilk defa ziyaret etme imkanı buldum. Bölgeye dair, bölgede tarihi kalıntıların, özellikle geçmiş yıllardan günümüze ulaşan antik kent kalıntılarının çok olduğunu gelmeden biraz araştırmıştım. Bunları yerinde görmek, bunların hala günümüze ulaşmış olduğunu görmek beni derinden etkiledi dedi.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk ise bu tür gezilerin bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: DHA