GAZİANTEP - Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle milyonlarca insanımıza yüzme öğrettik" - Haberler
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GAZİANTEP - Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle milyonlarca insanımıza yüzme öğrettik"

AA - Haberler | Güncel

Olimpik Yüzme Havuzu havadan görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alana gelmesi MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın konuşması AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer'in konuşması Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet...

GAZİANTEP (AA) - Olimpik Yüzme Havuzu havadan görüntüler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alana gelmesi

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın konuşması

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer'in konuşması

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle milyonlarca insanımıza yüzme öğrettik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle milyonlarca insanımıza yüzme öğrettik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle milyonlarca insanımıza yüzme öğrettik

AA - Son Dakika Haberleri

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