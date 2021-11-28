GAZİANTEP - Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle milyonlarca insanımıza yüzme öğrettik"
Olimpik Yüzme Havuzu havadan görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alana gelmesi MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın konuşması AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer'in konuşması Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet...
GAZİANTEP (AA) - Olimpik Yüzme Havuzu havadan görüntüler
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alana gelmesi
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın konuşması
AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer'in konuşması
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni'nde konuştu. (1)