Gaziantep İslahiye'de., Davulcular Motor Üzerinde İnsanları Sahura Kaldırıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ramazan davulcuları, sepetli motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

İslahiye'de yaşayan davulcular, Altınüzüm, Boğaziçi ve Sulumağara Mahallesindeki vatandaşları sahura uyandırmak için sepetli motosiklet ile mahallenin yolunu tutuyor. Davulcular, mahallelerde hem ulaşımlarını kolaylaştırmak hem de köpeklerin saldırısına maruz kalmamak için motosiklet üzerinde davul çalıyor.

Biri motosikleti kullanırken, diğeri sepette davul çalar iki kişilik ekip, 2 saat boyunca 3 mahallede görev yapıyor. Görenleri şaşırtan davulcular, mahalleri motor aracılığıyla daha hızlı dolaştıklarını aynı zamanda olası köpek saldırılarından kendilerini koruduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA