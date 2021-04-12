Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki yediemin otoparkındaki 1500 araç sahibini bekliyor
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki yediemin otoparkındaki 1500 araç sahibini bekliyor

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki yediemin otoparkındaki 1500 araç sahibini bekliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki yediemin otoparkında bulunan değişik marka ve modeldeki 1500 araç, sahibini bekliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki yediemin otoparkında bulunan değişik marka ve modeldeki 1500 araç, sahibini bekliyor.

Otopark işletmecisi Mustafa Çetin, vergi ve kredi borçları nedeniyle icralık olup yediemin otoparklarına bırakılan araçların çürümeye terk edildiğini söyledi.

Mağdur olduklarını anlatan Çetin, sektörle ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, 12 bin metrekare yediemin otoparkında uzun yıllardır alınmayan araçlar nedeniyle zor günler geçirdiklerini kaydetti.

Otoparkta 100 liralık motosiklet modelinden 5 bin liraya kadar, otomobilde ise 5 bin liralık modelden 300 bin liraya kadar her türlü aracın yer aldığını ve araçların adeta kaderlerine terk edildiğini ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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