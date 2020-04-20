Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 ev karantinaya alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 ev karantina altına alındı.
20.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:16
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 ev karantina altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede Kovid-19 tespit edilen iki kişi Gaziantep'teki hastaneye sevk edilirken, Gökçedere Mahallesi'ndeki 2 ev İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantinaya alındı.
Karantina altına alınan evler emniyet şeridiyle çevrildi.
Evdekilerin karantina süresince ihtiyaçlarının Kaymakamlık Vefa Destek Grubu'nca sağlanacağı belirtildi.
Kaynak: AA