Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Gaziantep'in nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Gaziantep'in nesi meşhur, neyi meşhur? Gaziantep'te yenilebilecek yemekler nelerdir? Gaziantep'in en meşhur içecekleri nelerdir? Gaziantep'in en meşhur yemekleri, Gaziantep'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Gaziantep'in neyi meşhurdur, Gaziantep'in nesi meşhur? Gaziantep'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

GAZİANTEP'İN NEYİ MEŞHUR?

Gaziantep ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Katmer

Patlıcan Kebabı

Nohut Dürüm

Baklava

Antep Fıstığı

Beyran

Künefe

Yuvalama Çorbası

Ayva Kebabı

Firik Pilavı

Patlıcan Kebabı

Nohut Dürüm

Künefe

Lahmacun

Ali Nazik Kebabı

Batma Kaymak

Küşleme

Gaziantep'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.