Gaziantep'in Araban İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hasan...
Gaziantep'in Araban ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hasan Doğru kazandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hasan Doğru kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Doğru 8 bin 764 oy aldı.
-Doğru'nun özgeçmişi-
Hasan Doğru, 1967 yılında Araban ilçesine bağlı Eskialtıntaş köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araban'da tamamladı. 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde elektrik mühendisi olarak mezun oldu. 2004-2009 yıllarında Araban'da belediye başkanlığı yaptı. Hasan Doğru, evli ve 2 çocuk babası.
Kaynak: AA