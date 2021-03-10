Gaziantep il Sağlık Müdürü Tiryaki'den İslahiye ziyareti
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Gaziantep il Sağlık Müdürü Tiryaki'den İslahiye ziyareti

10.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:56
Gaziantep il Sağlık Müdürü Tiryaki'den İslahiye ziyareti

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ile beraberinde Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Tiryakioglu, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret etti.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ile beraberinde Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Tiryakioglu, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret etti.

Tiryaki ve beraberindekiler, İslahiye ziyaretinde inşaatı devam eden 1 Nolu Sağlık Ocağı ile diğer sağlık yatırımlarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Tiryaki ve beraberindekiler, İslahiye Devlet Hastanesi ziyaretinin ardından ilçe Kaymakamı Kotan ile Belediye Başkanı Vural'ı ziyaret etti.

Kotan ve Vural ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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