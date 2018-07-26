Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Uğur Aladağ başkanlığında düzenlenen toplantıda, genel ve özel bütçe kuruluşlarına ait 346, mahalli idarelere ait 414 olmak üzere toplamda 760 projenin yürütüğü belirtildi.

Söz konusu projeler ile ilgili sunum yapan kurum yetkilileri, yatırımların takibi ve vatandaşların sorunlarının çözümü için yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu.