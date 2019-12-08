Gaziantep İl Emniyet Müdürü Zeybek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürü Zeybek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

08.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:56
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Zeybek AA'nın

İl Emniyet Müdürü , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Zeybek, makamında, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.


Cengiz Zeybek, kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşamda Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", sporda ise 'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeybek, "Fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı muhabirlerini tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden güzel." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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