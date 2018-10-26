Gaziantep Heyeti İçişleri Bakanı Soylu'yu Ziyaret Etti

Gaziantep'li heyet İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan,AK Parti Nizip İlçe Başkanı M.Fatih Uzunaslan, AK Parti Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan'ın da aralarında bulunduğu heyet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette asayiş ve güvenlik başta olmak üzere, yoğun göç alan Gaziantep"in sorunlarına ilişkin kısa vadede alınabilecek tedbirler, orta ve uzun vadeli hedef ve politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP