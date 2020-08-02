Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran'da tekrar kapılarını açan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, bayram yoğunluğu yaşanıyor.

02.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran'da tekrar kapılarını açan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinde, 350 türden 7 bin 500 hayvanın bulunduğu, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yoğun talep gördü.

Hayvanat bahçesine gelen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı. Maske takmanın zorunlu olduğu hayvanat bahçesinde görevliler, sürekli hoparlörlerden sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinde tedbirlerin en üst düzeyde olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla gezdiğini belirten Özsöyler, "Bayram nedeniyle ciddi bir yoğunluğumuz var. Hem kentimizden hem de çevre illerden gelenler yoğunluk oluşturuyor. Özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına çok dikkat ediyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Ali Çalışkan, Kocaeli'den ailesiyle bölgeye geldiğini söyledi.

Hayvanat bahçesini çok beğendiğini dile getiren Çalışkan, "Gerçekten beklediğimden daha büyük ve daha güzel. Hiç görmediğim hayvanları yakından gördüm. Herkesin mutlaka gelmesi lazım." diye konuştu.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu

Kaynak: AA

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