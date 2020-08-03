GAZİANTEP Hayvan çiftliğindeki yangında 300 ton saman ve 100 ton yonca kül oldu Hayvan çiftliğindeki yangında 300 ton saman ve 100 ton yonca kül olduGAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

Hayvan çiftliğindeki yangında 300 ton saman ve 100 ton yonca kül oldu

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki hayvan çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiyenin 24 saat süren çalışması ile söndürülen yangında, 300 ton saman ve 100 ton yonca kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Gökçedere Mahallesi kırsalındaki büyükbaş hayvan çiftliğinde çıktı. Yeni kurulduğu belirlenen ve 45 gün sonra 380 büyükbaşın getirilmesi planan çiftliğin samanlığında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede yapının tamamına sıçradı. Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, su tankı ve iş makinesi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 24 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında hayvan yemi olarak kullanılacak 300 ton saman ile 100 ton yoncanın kül olduğu tespit edildi. Çiftlik Sahiplerinden Hasan Bal, "İlçemize modern 15 binmetrekare alan sahip bir hayvan çiftliği kuruyoruz. 380 büyükbaş hayvanlık çiftliğimizin samanlığında bilinmeyen nedenle çıkan yangında 300 ton saman, 100 tonda yoncamız kül oldu. Tek tesellimiz alımını yaptığımız hayvanlarımızı çiftliğimize getirmemiş olmamızdır" dedi.

Kaynak: DHA