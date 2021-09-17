Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği sezon açılışını kuşlarla yaptı - Haberler
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Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği sezon açılışını kuşlarla yaptı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği sezon açılışını kuşlarla yaptı

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD), yeni sezonun açılışını "Gaziantep kuşları" isimli gösteriyle gerçekleştirdi.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD), yeni sezonun açılışını "Gaziantep kuşları" isimli gösteriyle gerçekleştirdi.

GAFSAD binasında bir araya gelen fotoğraf meraklıları, düzenledikleri slayt gösteriyle sezon açılışını yaptı. Yakup Yener ve Ömer Işık'ın "Gaziantep ve kuşları" ismini verdikleri slayt gösterisi düzenlendi.

Gaziantep'teki kuşların fotoğraflarının yer aldığı gösteri sonrası Yener ile Işık, soruları cevapladı.

GAFSAD Başkanı Hasan Yelken, salgın nedeniyle ara verdiklerini ve uzun bir aranın ardından bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, normalleşmenin devam etmesi için kurallara uyulması ve aşı olunması çağrısında bulundu.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği sezon açılışını kuşlarla yaptı - Haberler
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