GAZİANTEP Eski belediye başkanı Turgay için tören düzenlendi

Eski belediye başkanı Turgay için tören düzenlendi

Gaziantep'te 1973-1977 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten 83 yaşındaki Esat Kaya Turgay'ın vefatı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CHP İl Başkanı Lütfü Demir önceki dönem Belediye Başkanı Asım Güzelbey, İl Müftüsü Ahmet Çelik ve belediye çalışanları katıldı.

Bir süredir sağlık sorunu yaşayan Turgay için gerçekleştirilen törende konuşan Fatma Şahin, Mübarek aylardayız, çok özel bir günden geçiyoruz. Hakikaten bazen neler söyleyeceğinizi bilemediğiniz zamanlar olur. Şu an ben bu duyguyu yaşıyorum. Benim için başkanım çok kıymetliydi, çok özeldi. Bizlere, en önemli şeyin bir arada olmak, kardeş olmak, insan biriktirmek gerektiğini söylerdi. Başkanın hayatına baktığımız zaman; dürüstlük, vicdan, azim, arkada hoş seda bırakmayı görüyoruz, inşallah biz de ağabeyimiz gibi hoş seda bırakırız. Bütün aileye baş sağlığı diliyorum. Hazreti Mevlana'ya göre ölüm; Şeb-i Arüs'dur. Sevgiliye kavuşmadır. Hepimiz sevgiliye kavuşma günü olarak Esat ağabeyimiz ile cennetinde buluşuruz dedi.

CHP Başkanı Lütfü Demir ise, Esat Kaya Turgay'ın Gaziantep için çok emek verdiğini söyleyerek yakınlarına baş sağlığı diledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik'in okuduğu duayla devam eden program, Belediye Başkanlığı Protokol Kapısı önüne kurulan Esat Kaya Turgay'ın fotoğrafının yer aldığı alana karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

ESAT KAYA TURGAY KİMDİR

1934 yılında Gaziantep'te Tabakhane'de doğan Esat Kaya Turgay, ilkokul 4 ile 5'inci sınıfı Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul ve liseyi Gaziantep Lisesi'ni bitiren Turgay, 1958 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat bölümünden mezun oldu. Gaziantep Bayındırlık Müdürlüğü görevini yapan Esat Kaya Turgay, şehre su getirmek için çok çalıştı. 1973 yılında CHP'den Gaziantep Belediye Başkanı olarak seçilen Turgay, belediyecilik döneminde birçok ilke imza atmayı başardı, ekmek fiyatını düşürdü, haftada bir gün su verilen evlere iki günde bir su verdi, su sıkıntısını giderdi. Gaziantep'te modern belediyeciliğin temelini atan eski başkan Turgay, ilk telsiz haberleşme, en büyük araç parkuru, asfalt makineleri ve ilk modern imar planlaması gibi birçok icraata imza attı.

Kaynak: DHA