Gaziantep Emniyet Müdürü Zeybek, göreve başladı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Gaziantep'e atanan Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, göreve başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Gaziantep'e atanan Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, göreve başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 20 Eylül'de yayımlanan kararnameyle Gaziantep'e atanan Cengiz Zeybek için karşılama töreni düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü protokol girişinde düzenlenen törende Zeybek'i polis tören mangası ile emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleriyle birim amirleri karşıladı.
Zeybek, makamına geçerek, birim amirlerinden bilgi aldı.