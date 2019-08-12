Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
Babasına ait kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptıran 14 yaşındaki çocuk, makineyle birlikte hastaneye götürüldü. Makine kesilerek kurtarılan talihsiz çocuğun elini kaybetme riski var.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, babasına ait kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptıran Suriye uyruklu Halil Zavak (14), yaralandı. Makineyle birlikte hastaneye kaldırılan Zavak'ın eli itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.
ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Devrişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Yusuf Zavak'a ait kasap dükkanında çalışan Halil Zavak, kıyma çekerken elini makineye kaptırdı.
HASTANEYE MAKİNEYLE BİRLİKTE GİTTİ
Dükkandaki müşteri durumu fark edince Zavak'ın elini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Halil Zavak'ı kıyma makinesiyle birlikte Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
ELİNİ KAYBEDEBİLİR
İlk müdahaleyi yapan doktorlar, çocuğun elini makineden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kıyma makinesini keserek çocuğun elini çıkardı. Ameliyata alınan Halil Zavak'ın elini kaybedebileceği belirtildi.