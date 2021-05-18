Gaziantep'e "Baharat Müzesi" kuruluyor
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Gaziantep'e "Baharat Müzesi" kuruluyor

Gaziantep'e 'Baharat Müzesi' kuruluyor
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin lezzetlerinin başında gelen baharatların anlatılacağı Gaziantep Baharat Müzesi'nin kurulması için çalışmalara başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin lezzetlerinin başında gelen baharatların anlatılacağı Gaziantep Baharat Müzesi'nin kurulması için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alleben Göleti'nin kıyısında kurulacak Gaziantep Baharat Müzesi ile baharatın dünya tarihindeki değeri, kültür üzerine etkileri, kentte baharatın yeri ve öneminin anlatılması planlanıyor.

Öte yandan, müzede baharatın üretim aşamaları uygulamalı olarak sergilenecekken, ziyaretçiler tatma imkanı da bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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