Gaziantep deniz var mı, göl var mı?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Türkiye'nin önemli şehirlerinden Gaziantep ; sanayi ve gelişmişlik bakımından ilk sıralarda yer alır. Eğitim, ticaret ve sanayi şehridir. Hâlâ yaşanılan en eski şehirler listesinde hâlâ yaşanılan en eski kentlerinden biridir. Peki, Gaziantep deniz var mı, göl var mı?

GAZİANTEP DENİZ VAR MI, GÖL VAR MI?

İKLİMİ

Gaziantep'te yazların sıcak ve kurak, kışların serin ve yağışlı geçtiği Akdeniz iklimi hüküm sürer. Sıcaklık sıfırın altına gündüzleri pek düşmez, karlı gün sayısı ortalama iki gündür. En sıcak ay ortalaması 27,7 derecedir. Akdeniz bitkisi olan zeytin, bağ, limon ve turunçgiller iklim şartlarına elverişlidir. Tarım olarak zeytin yetiştiriciliği ve fıstık yetiştiriciliği yaygındır. Nizip zeytini bu bölgeye has bir zeytin türüdür.

GAZİANTEP GÖLLERİ

Gaziantep'in hiçbir deniz ile sınırı yoktur.

Alleben Göleti

Gaziantep'in önemli doğal unsurlarından olan Alleben Göleti, Gaziantep'e bağlı olan Şahinbey ilçesinin içerisinde yer alan Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunmaktadır. Bu göle gidiş için taksileri ya da dolmuşları kullanabileceğiniz gibi şahsi araçlarınızı da tercih edebilirsiniz. Gaziantep'in merkezine 1,5 kilometre mesafede bulunan Alleben Göleti'ne Kemal Köker Caddesi üzerinden dört dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

Tahtaköprü Baraj Gölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Baraj Gölü, Karasu Çayı üzerinde kurulmuştur. Yerli halkın da sık sık ziyaret ettiği bu göle taksilerle ya da şahsi araçlarınız ile yarım saat ya da bir saat aralığında bir zamanda ulaşım sağlamanız mümkündür.