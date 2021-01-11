Gaziantep'te yeni Cumhuriyet Başsavcısı Sekücü görevine başladı

HSK kararnamesiyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Önder Kemal Sekücü Gaziantep'te göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'nin yerine HSK kararnamesiyle atanan Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep'teki yeni görevine başladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı