Gaziantep Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı!
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Gaziantep Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı!

Gaziantep Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı!
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki genç yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla "Gaziantep Futbol Şenliği" adı altında Hasan Doğan Futbol Sahası'nda birçok dalda turnuvalar düzenlenecek.

Turnuvada yer almak isteyen katılımcıların 12 Ağustos'a kadar başvurularını yapması gerekiyor.

"Spor Dostu Kent" mottosundan hareketle çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmak adına 16-22 yaş arası gençler için "Gaziantep Futbol Şenliği" organize edecek. Yarışmacılar, Ayak Tenisi, Frikik Yarışmaları, Mini Futbol, Penaltı Atışları, Yetenek Parkurları ve Puanlı İsabet Atışları şeklinde belirlenen kulvarlarda ter dökecek.

Hasan Doğan Tesisleri'nde son başvuru tarihi 12.08.2021 olan turnuvaların startı, 13 Ağustos Cuma günü verilecek. Başvuruda bulunmak isteyen gençler, tesise gidip bireysel olarak katılımlarını sağlayabilirken 0 553 654 40 06 iletişim numarasından da kayıtlarını yapabilecek.

Kaynak: Bültenler

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