Gaziantep Büyükşehir, Dünya Astronomi Günü'nü Etkinliklerle Kutladı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tutulma Avcıları'nın katılımıyla Gaziantep Lisesi, Gülşen Batar Anadolu Lisesi, OSB Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi, Gaziantep Merkez Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Gökbilim, Belgesel ve Astrofotoğraf anlatımları, Astronomi ve Tarih bilgileri ile birlikte Güneş ve Ay tutulmalarının Dünya kültürleri üzerindeki etkileri anlatıldı.

Öğrencilerden büyük ilgi gören etkinlikte Astrofotoğrafçı Kubilay Akdemir, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezi tarafından organize edilen Yıldızlara Safari etkinliğinde ise gökyüzü meraklıları unutmaz iki gün geçirdi. Etkinlikte önce Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde Arkeoastronomi, belgesel fotoğrafçılığı üzerine sunumlar yapılarak bilgiler verildi. Ardından, Rumkale'de gezegenlere, yıldızlara ve Samanyolu'na yolculuğa çıkıldı.

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Galileo Galilei'nin teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin 400'üncü yıldönümü olması sebebiyle 2009 yılını Dünya Astronomi Yılı ilan etti. UNESCO bu çağrıya ortak oldu, 2009 senesini Dünya Astronomi Yılı olarak kabul gördü.