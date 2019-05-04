Gaziantep Bilişim Fuarı"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) ve Gaziantep Bilişimci İşadamları Derneği (GABİAD) tarafından "Gaziantep Bilişim Zirvesi" düzenlendi.

GABİAD Başkanı Erdal Özkısacık, yaptığı konuşmada, sektörde yaşanan bazı sorunların el birliğiyle çözümlenebileceğini söyledi.

Bu anlamda derneklerin oda statüsüne kavuşmasını arzuladıklarını anlatan Özkısacak, şöyle konuştu:

"Bu hedefimiz doğrultusunda düzenlenen zirveler, yol haritamızın belirlenmesi için önemli oluyor. O yüzden bundan sonraki süreçte oda olabilmek için çalışmalarımıza yön vermeliyiz. Böylelikle mesleki yeterliliği olmayan insanlar da sektörümüzden elenmiş olur ve güvenilirliğimiz artar."

Toplantıda Gaziantep Teknopark Müdür Yardımcısı Bünyamin Kahraman ile İŞKUR Şube Müdürü Mehmet Özcan, bilişim sektörüne yönelik verilen desteklerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA