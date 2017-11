Gaziantep Bi'dünya Yeşil Ormanı Kuruldu

Bi'dünya Yeşil Ormanı kuruldu



GAZİANTEP'te, 'Her Bahar Bir Orman Bi'dünya Yeşil' projesi kapsamında 15'inci Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi'nde oluşturuldu.



Proje kapsamında düzenlenen fidan dikme programına; Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, muhtarları ve bir çok öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.



Her yıl Mart, Ekim ve Kasım aylarında ağaçlandırma yaptıklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Her yıl Mart, ekim ve Kasım aylarında ağaçlandırma çalışmalarını başlattık. Bu zamana kadar 14'üncüsünü bitirdik şu anda 15'incisini gerçekleştireceğiz. Bizim amacımız özellikle öğrencilerimizin her sene iki fidan dikmesini sağlamak. Gaziantep- Şanlıurfa arası bundan 500 yıl önce ormanlarla kaplı bir bölgeydi. O dönemden bu döneme maalesef çölleşme neticesinde görmüş olduğumuz bozkır topraklarla yaşıyoruz. Biz gelecek nesiller için elimizden geldiğince ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz dedi.



Herkesin ağaç dikmek için yarışması gerektiğini ifade eden Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, Herkesin ağaç dikmek için yarışması lazım. Çünkü ülkemiz kurak bir sürece girdi. Türkiye Dünyadaki kurak bölgelerden biri olmaya başlarken özellikle bölgemiz olan Gaziantep, bunda ilk sırada yer alıyor. Ortadoğu'dan gelen çölleşme hızla devam eriyor. Hükümetimiz döneminde 3 buçuk milyar fidan dikildi. Bu sayı ülkemiz için çok önemli. Ağaçla barışık, ağaç dikmek, ürünlerden herkesin faydalanmasını sağlayacak bir hükümete sahibiz diye konuştu.



Konuşmaların ardından hayata geçirilen 'Her Bahar Bir Orman Bi'dünya Yeşil' projesi kapsamında, yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerine badem, zeytin, fıstıkçamı, karaselvi, kızılçam, sedir, defne türüne sahip yaklaşık 20 bin fidan daha toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında 14 etapta 986 bin 722 metrekare alana 101 bin 763 adet fidan dikildi.