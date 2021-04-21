GAZİANTEP - AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, son yolculuğuna uğurlandı
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GAZİANTEP - AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden 88 yaşındaki babası Hüseyin Tayyar'ın cenazesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden 88 yaşındaki babası Hüseyin Tayyar'ın cenazesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

İslahiye Devlet Hastanesi morgundan alınan Tayyar'ın naaşı, cenaze aracıyla eşinin adını taşıyan Sıdıka Tayyar Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, bazı ilçe belediye başkanları ve Tayyar ailesinin yakınları katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Hüseyin Tayyar'ın cenazesi, ilçedeki asri mezarlığa defnedildi.

GAZİANTEP - AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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