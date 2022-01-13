Gaziantep Adliyesi'nde engelliler için özel birim kuruldu - Haberler
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Gaziantep Adliyesi'nde engelliler için özel birim kuruldu

Gaziantep Adliyesi'nde engelliler için özel birim kuruldu
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binasına gelen engelli, yaşlı ve hastaların işlemlerinin kolaylaştırılması için özel birim oluşturuldu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binasına gelen engelli, yaşlı ve hastaların işlemlerinin kolaylaştırılması için özel birim oluşturuldu.

Adalet Bakanlığınca, Yargı Reformu Stratejisi (YRS) doğrultusunda adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit biçimde sağlanması amacıyla gerçekleştirilen engelli dostu projelere bir yenisi de Gaziantep Adliyesi'nde hayata geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık bir ay önce başlatılan uygulamayla, engelli, yaşlı ve hastalar için ekip kurdu.

Vatandaşları adliye binasının girişinde karşılayan görevliler, işlemlerini takip ve hızlandırma konusunda yardımcı oluyor.

Tekerlekli sandalye ile gelen Hatice Gökçek, icra davası nedeniyle adliyede olduğunu ve kendisiyle ilgilenen personel sayesinde yer aramakla vakit geçirmeden işlemlerini çok hızlı yaptığını belirterek, projeyi hayata geçirenlere ve personele teşekkür etti.

63 yaşındaki Fatma Beyaz da miras nedeniyle adliyeye geldiğini, personel sayesinde işlerini hızla gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Gaziantep Adliyesi'nde engelliler için özel birim kuruldu

Gaziantep Adliyesi'nde engelliler için özel birim kuruldu

Gaziantep Adliyesi'nde engelliler için özel birim kuruldu

Gaziantep Adliyesi'nde engelliler için özel birim kuruldu

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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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