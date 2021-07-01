Gazi Yedek'ten Komutan İnce'ye duygulu mektup
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Gazi Yedek'ten Komutan İnce'ye duygulu mektup

Gazi Yedek'ten Komutan İnce'ye duygulu mektup
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce'ye, Gazi Yalçın Yedek tarafından duygu yüklü mektup yazıldı.

Malatya İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce'ye, Gazi Yalçın Yedek tarafından duygu yüklü mektup yazıldı. Mektupta, İnce'den komutan olmasından önce baba olarak bahsetti.

Gazi Yalçın Yedek tarafından İnce'ye yazılan mektupta, "Solumun en rahat köşesinde bağdaş kuran adam! Varlığına Elhamdülillah. Komutanım. Selam ve saygılar sunuyor, muvaffakiyetler diliyorum. Bu mektubu öncelikle emeğini bizlerden esirgemeyen değerli gaziler dernek başkanımız Mustafa Gözükara olmak üzere tüm gazi ve şehit aileleri şahsına yazıyorum ve duygularımı size ifade ediyorum. Bizler için gösterdiğiniz ilgi ve alaka bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. ve ben görüyorum ki, abdestimi alıp "ölürsem şehit, kalırsam gazi olacağım!" düşüncesiyle bir an korkmadan vatanımı savunmaya tüm bir vücutla gittiğim o yoldan gazi olarak dönmenin gururunu sizin gibi babacan bir komutanla daha derinden hissediyorum. Gerek şehit ailelerine gösterilen sıcak alaka, gerek gazilere gösterdiğiniz ilgi, makamınızda gösterdiğiniz misafirperverlik, gerekse (yine ayrım yapılmaksızın) yanımızda olmasını istediğimiz her tören, her çalışma her yemek yani anımızda her daim hep bize varlığınızı hissettirdiniz. Varlığınızı hissettirirken de bize değer verdiğimizi, değer görmenin nasıl bir duygu olduğunu öğrettiniz. Kınalı kuzusunu kaybetmiş şehit ailelerinin gözyaşlarını sildiğin, uzvunu kaybetmiş silah arkadaşlarıma uzuv bana da gönül gözü oldunuz. Sayın komutanım, karşılıklı sevgi bağımız ve size olan saygımız her daim daha da kuvvetli bir şekilde devam edecektir. Siz bizim için komutandan daha öte can bağımız olan babamızsınız, sol yanımızın en rahat köşesinde bağdaş kuran adamsınız. Varlığına Elhamdülillah. Ne demiş Hz. Ali, 'Halka saygınlık veren kişi, saygın tutulmuştur. Halkı küçümseyenlerse saygı görmemişlerdir'. Siz bize saygınlık veren kişi oldunuz, bizi hiçbir zaman küçümsediğiniz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Babacan komutanımız, her daim başarılarınızın devamlı olması dileğiyle, bize gösterdiğiniz ilgi, alaka, samimiyet için teşekkür ediyor ve tüm camiamız adına saygılar sunuyorum. Vesselam" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Gazi Yedek'ten Komutan İnce'ye duygulu mektup

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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