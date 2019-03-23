Gazi Yakınları Gökyüzüyle Buluştu

Adana'da düzenlenen "Gazilerimizin Çocukları Uçuyor" etkinliğine katılan 30 çocuk, yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşadı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübünün (AHAS) organizasyonuyla, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde düzenlenen etkinliğe, gaziler ve yakınları olan çocuklar katıldı.

Uçuşlar öncesi eğitmenlerden bilgi alan çocuklar, pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü yaptı.

AHAS Başkanı Güner Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların gökyüzüyle buluşmasına ailelerin de şahitlik ettiğini dile getirdi.

Çocukların havada olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Akkaya, gazi çocuklarının AHAS'ın tüm etkinliklerinden ücretsiz faydalanabileceğini dile getirdi.

Terörle mücadele gazilerinden Sabahattin Arslan da etkinlikten mutluluk duyduklarını belirterek, "Aslında ben de uçmak istiyorum ama imkanımız yok. Benim yerime çocuklarım uçuyor, bundan dolayı çok mutluyum." dedi.

Gazi yakını 10 yaşındaki Bilal Özhan ise paraşütü bugüne kadar hep televizyonlarda gördüğünü ifade ederek, hayalini gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA