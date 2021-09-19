GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI GAZİLER GÜNÜ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Ahde Vefa Platformu ile İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği "19 Eylül Gaziler Günü" anma programı gerçekleştirildi. Programda şehit ve gazilerin yakınları söz aldı.

"UNUTULMADIĞIMIZI GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Canlı telefon bağlantısı ile katılan, İstanbul Çağlayan Adliyesinde şehit edilen Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hacı Hakkı Kiraz, "Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri