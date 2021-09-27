"Gazi" unvanına 43 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

ŞANLIURFA (AA) - Trabzonlu Mustafa Tiryaki, Şanlıurfa'da vatani görevi sırasında silah kaçakçılarıyla yaşanan çatışmada yaralanmasının ardından gazilik unvanı ve madalyasına 48 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Arsin ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Tiryaki, 1977-1978 yıllarında vatani görevini yaptığı Şanlıurfa'da, terhisine 2 ay kala, Suriye sınırında silah kaçakçılarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralandı.

Bir süre Gaziantep ve Ankara'da tedavi gören Tiryaki, taburcu edildikten sonra döndüğü memleketi Trabzon'da, gazi unvanı alabilmek için çeşitli dönemlerde girişimde bulundu ancak sonuca ulaşamadı.

Çeşitli şikayetler üzerine yaklaşık 7 yıl önce gittiği hastanede başında mermi çekirdeği kaldığı belirlenen Tiryaki, 1,5 yıl önce açtığı davayla çok arzu ettiği unvanına ve madalyasına kavuştu.

5 çocuk babası Tiryaki, AA muhabirine, girdiği çatışmada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, yüzünden 4 kurşun ve kurşun parçaları çıkartıldığını söyledi.

Tedavisinin ardından gazilik unvanı için başlattığı mücadeleyi anlatan Tiryaki, "Alay komutanı dava açmamı önerdi, 1979 yılında ilk davayı açtım ama sonucunu takip edemedim. Danıştay 30 bin lira tazminat almam için karar vermiş ancak devlet yetkililerinden kimse beni bulamayınca 10 yıl sonra o para zaman aşımından Hazine'ye gidiyor. Gaziliğim verilmiyor. Ancak rahatsızlıklarım devam etti. Peşini hiç bırakmadım." dedi.

Tiryaki, hastaneden rapor alarak avukatı aracılığıyla yaklaşık 1,5 yıl önce açtığı davayı kazandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 5 ay önce sonuçlandı. Avukatım müjde verdi. Kimliğim geldi, gazilik haklarıma, onuruma kavuşmuş oldum. Bu anlatamayacağım bir onur. O kadar mücadele etmişsiniz, yüzünüz tahrip olmuş, hala mermilerle yaşam sürdürüyorsunuz, o sonucu almak çok mutluluk verici. Gazilik onurunun ne olduğunu bildiğim için, ömür boyu taşıyacağım büyük bir şeref oldu benim için. Hiç peşini bırakmayarak, o mücadelenin sonunda Allah nasip eyledi, gazilik onuruma kavuşmuş oldum."

Gazi arkadaşlarıyla her zaman devletin yanında olduklarını vurgulayan Tiryaki, "Bugün savaş olsa veya aynı terör olayları olsa vatan için her zaman hazırız, cephede yer almaya hazırız, bütün gazi arkadaşlarım da aynı düşüncededir." ifadelerini kullandı.