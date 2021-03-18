Gazi Ufuk Ağaç'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı taktim edildi
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Gazi Ufuk Ağaç'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı taktim edildi

18.03.2021 23:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:18
Gazi Ufuk Ağaç'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı taktim edildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Gazi Özel Harekat Polis Memuru Ufuk Ağaç'a tevcih edilmek üzere Erzincan Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratının takdimi için Valilik makamında tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Gazi Özel Harekat Polis Memuru Ufuk Ağaç'a tevcih edilmek üzere Erzincan Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratının takdimi için Valilik makamında tören düzenlendi.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Gazi Özel Hareket Polis Memuru Ufuk Ağaç'a tevcih eden Vali Mehmet Makas, madalya tevcih töreninde yaptığı konuşmada, "Bu Madalya ve Berat, sizin evlatlarınıza bırakacağınız en güzel, en anlamlı miras olacaktır." dedi.

Valilik makamında düzenlenen törene, Vali Mehmet Makası'ın yanı sıra, Erzincan Belediye Başkan Vekili Erkan Polat, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ve Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan katıldı. - ERZİNCAN

Gazi Ufuk Ağaç'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı taktim edildi
Gazi Ufuk Ağaç'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı taktim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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