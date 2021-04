Gazi Stadında Maç Başladığı gibi bitti

Misli.com 3. Lig 1. Gurubun 28. Haftasında Temsilcimiz Nevşehir Belediyedpor - Kızılcabölükspor ile gazi stadında karşı karşıya geldi.

27. hafta sonrasında 30 puan ile 11. Sırada bulunan kırımızı beyazlı temsilcimiz 33 puan ile 10. Sırada bulunan kızılca bölük sporu konuk etti. Temsilcimiz Nevşehir Belerdiyespor karşılaşmayaOnur Behiç Özalgan, İsmail Hacıhafızoğlu, Efe Can Çölbekler, Ahmet Eren, Muhammed Furkan Işık, Muhamed Burak Taşdemir, Buğra Temel, İlyas Ural, Mehmet Kaan Türkmen, Fatih Kıran ve Hamza Küçükköylü ilk onbiri ilr çıkarken Konuk ekip Kızılcabölükspor ise Asil Kaan Güler, Kadir Kurt, Yunus Emre Karakaya, Ozan Şamiloğlu, Hayrettin Cengiz, Oğuzhan Türkmen, Erkan Afşarlı, Alpay Eroğlu, Atalay Günel, Hamit Bayraktar, Kıvanç Salihoğlu ilk on biri ile sahada yer aldı.

2020- 2021 Yılı Misli Com 3.Lig 1. Grupta Mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor Gazi Stadında oynadığı Maçta Kızılcabölükspor ile Golsüz Berabere Kaldı. Bu sonucun ardından Ligin 28.Haftasında temsilcimiz Nevşehir Belediyespor Puanını 31 e çıkardı Kızılcabölükspor ile evinde karşılaştığı maçta genelde orta sahası mücadelesi şeklinde geçen maçta her iki tarafta gol bulamazken Nevşehir Belediyespor zaman zaman rakip kalede etkili görünmeye çalıştıkları müsabakada her iki tarafın oyunları neticeyi değiştirmeye yetmeyince taraflar golsüz berabere kalarak, Bir er puana razı oldukları maçta, ilk yarıda0—0 sona erdi.

Kaynak: Bültenler