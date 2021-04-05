Gazi Osman Paşa ölümünün 121. yılında anıldı
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Gazi Osman Paşa ölümünün 121. yılında anıldı

Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

Plevne kahramanı olarak bilinen Gazi Osman Nuri Paşa, vefatının 121. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Plevne kahramanı olarak bilinen Gazi Osman Nuri Paşa, vefatının 121. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Fatih Camii haziresindeki türbesinde gerçekleştirilen anma etkinliğine İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Gazi Osman Paşa'nın türbesinde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlarken, İstanbul Müftüsü Maşalı, dua okudu.

Vali Yardımcısı Özyiğit, Gazi Osman Paşa'yı rahmetle andıklarını ifade ederek, "Milletimizin yiğit evlatları inşallah Gazi Osman Paşa'yı aratmazlar." diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, Gazi Osman Paşa'nın ismini taşıyan ilçede yaşamaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Tarihte bir komutanın ismini taşıyan şehir sayısının az olduğunu ifade eden Usta, "Gazi Osman Paşa gibi dünyaya nam salmış bir komutanın ismiyle anılmak bizim için gurur vesilesi. Gazi Osman Paşa'nın izinde giden nesiller yetiştirmek ve onun gibi komutanlarla ülkemizi yönetmek en büyük arzumuz ve idealimizdir." diye konuştu.

Türbe başında saygı nöbeti tutan Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş de Gazi Osman Paşa'yı unutmadıklarını dile getirerek, Onun torunu olmak bizim için bir onur ve gururdur. Vatan için, bizler için 145 gün mücadele etmiş ve en sonunda mecburen esir düşmüş. Böyle komutanlara ihtiyacımız var bizim. Dün 104 tane adı komutan olan kişi açıklama yaptı. Asıl komutan Türkiye'ye, Türk bayrağına, devletine milletine sahip çıkan komutanlardır. Gazi Osman Paşa gibi, Kazım Karabekir gibi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi." ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa ve Fatih belediyeleri anma sonrası katılımcılara helva ve çorba ikramında bulundu.

Gazi Osman Paşa ölümünün 121. yılında anıldı
Gazi Osman Paşa ölümünün 121. yılında anıldı
Gazi Osman Paşa ölümünün 121. yılında anıldı
Gazi Osman Paşa ölümünün 121. yılında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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