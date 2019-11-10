Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Erzurum'da anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Erzurum'da anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:53
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Erzurum'da anıldı

Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder , ölümünün 81. yıl dönümünde 'da düzenlenen törenle anıldı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri Havuzbaşı'ndaki Atatürk anıtında başladı. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Anıta Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde bayraklar yarıya indirilerek 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


Anma töreninin ardından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Mavi Salonda düzenlenecek törene geçildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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