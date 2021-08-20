Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi'ne ziyaretçi ilgisi
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Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi'ne ziyaretçi ilgisi

Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi'ne ziyaretçi ilgisi
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesindeki Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çiftliğin sorumlusu Hatice Okur Dönüm, bölgeye turların başlamasıyla ziyaretçi ilgisinin arttığını söyledi.

Üretim yapan kadınların burada ürünlerin satma imkanı bulduğunu belirten Dönüm, çiftliğin tanıtımı için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Üretici kadınlardan Ayşe Durmaz da ziyaretçilerin geldiği günlerde ürünlerini daha kolay satma imkanı bulduğunu kaydetti.

Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi'ne ziyaretçi ilgisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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