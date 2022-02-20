Gazeteciyi öldüren katil zanlısının ilk ifadesi kan dondurdu: Yazısını beğenmediğim için vurdum

Kocaeli'de yerel gazetecilik yapan ve geniş bir çevre tarafından tanınan Güngör Arslan'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırdı. Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Ramazan Ö. isimli şahıs da çok geçmeden ekipler tarafından gözaltına alındı.

CENAZESİ BUGÜN KALDIRILDI

Arslan'ın cenazesi ise Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İzmit'teki Fevziye Camisi'ne getirildi. Burada Arslan'ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan ile mesai arkadaşları taziyeleri kabul etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, camiye gelerek Arslan ailesine başsağlığı diledi.

VALİ VE EŞİNİN DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Vali Yavuz'dan eşinin ölümüne neden olan zanlının arkasında bulunduğunu belirttiği kişilerin yakalanmasını isteyen Suna Arslan, "O zaman gönlümü ferahlatırsınız, yetim de olsa çocuğumun, başımın dimdik durmasını sağlarsınız. Uğur Mumcu'lar, Abdi İpekçi'ler, faili meçhuller gibi kaybolup gitmesin Güngör Arslan. Gerçeği bulun lütfen, sizden sadece bunu istiyorum" dedi.

"HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN, BULACAĞIZ"

Yavuz da bunun üzerine, "Acınızı paylaşıyorum, hiç endişeniz olmasın bulacağız. Herkes de bulduğumuzu görecek. Şu anda başka bir şey söyleyemem ama her yönüyle bakıyoruz. Kısa zamanda sonuçlandıracağız" diye konuştu. Arslan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İLK İFADESİ KAN DONDURDU

Gözaltına alınan Ramazan Ö.'nün ise emniyetteki sorgusu sürüyor. Ramazan Ö., ilk ifadesinde, yazısını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, Ramazan Ö. ile bağlantılı olan kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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