Gazetecilere yönelik saldırılar Irak'ta protesto edildi
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Gazetecilere yönelik saldırılar Irak'ta protesto edildi

Irak'ın Basra kentinde Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, başkent Bağdat'ta bir grup gazeteci tarafından protesto edildi.

11.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:18
Gazetecilere yönelik saldırılar Irak'ta protesto edildi

'ın Basra kentinde Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed ve yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, başkent 'ta bir grup gazeteci tarafından protesto edildi. Gösteriye katılanlar ağızlarını bantlayarak, saldırıyı kınadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gazetecilere yönelik saldırılar Irak'ta protesto edildi
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