Gazetecilerden Emniyet Müdürü Karabulut'a ziyaret
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Gazetecilerden Emniyet Müdürü Karabulut'a ziyaret

Kilis Basın Cemiyeti üyeleri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mahmut Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

14.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:26
Gazetecilerden Emniyet Müdürü Karabulut'a ziyaret

Basın Cemiyeti üyeleri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan 'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Nezir Çağlar ile kentte görev yapan gazeteciler İl Emniyet Müdürü Karabulut'a makamında ziyaret ettier. İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Basın Cemiyeti Başkanı Nezir Çağlar ile gazeteciler Emniyet Müdürü Karabulut'a gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti - KİLİS

Kaynak: İHA
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