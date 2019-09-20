Gazetecilerden Başsavcı Karahan'a ziyaret

20.09.2019 16:04

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) üyeleri, Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Harun Karahan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Kentteki yerel ve yaygın basın mensupları, bir süre önce Van'ın Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Harun Karahan'ı makamında ziyaret etti. Kentle ilgili bir takım konular hakkında bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette Başsavcı Harun Karahan, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.



Muş gündemi hakkında görüş alışverişinin yapıldığı ziyarete; MGC Başkanı Emrullah Özbey, İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Uğur Ulu, Anadolu Ajansı (AA) Muş Temsilcisi İbrahim Yaldız, Muhabir Sabri Yıldırım ve 30 Nisan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Orhan Köybaşı katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA