Gazeteciler Kent Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar basını, düzenlenen programla kent yöneticileri ve basınla ilgili birim yöneticileriyle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneğinin, Afyonkarahisar Belediyesi Karayolları Parkında düzenlediği program, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Selami Çalışkan ile Dernek Başkanı Sezer Küçükkurt ve kentte görev yapan basın mensuplarını buluşturdu.

Vali Tutulmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, basının, demokrasinin olmazsa olmazlarından olduğunu belirtti.

Devlet yönetimin her yerde bir şekilde var olduğunu ama demokrasinin belli koşullarda var olabildiğini dile getiren Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Adı cumhuriyettir, krallıktır ama demokrasileri demokrasi yapan basının güçlü bir şekilde hareket etmesidir. Bu güçte işte ancak bu tür birlikte hareket etmekten doğar. Kendiniz farklı farklı alanlarda enerjinizi harcarsanız ülkemizin ve ilimizin geleceğine yönelik, güzelliklerine yönelik ya da olumsuzlukları bertaraf etmeye yönelik çalışmalar da biraz geri kalınmış olur. Siz yöneticilerin bir yönüyle gözü kulağı konumundasınız. Biz her yere her yere ulaşamayız ama sizlerin yaptığı haberler bizlere bir an evvel o alana eğilmemizi ya da bir sıkıntı varsa bir yerde onu hemen çözmemizi öngörür bir sonuç çıkarıyor. O yüzden biz sizlere teşekkür ediyoruz."

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Basın Yayın Derneği'nin farklı iki derneğin kapatılarak bir birliktelik sağladığını söyledi.

Çoban, yaşam tarzları farklı olabilir ama söz konusu ülkeyse söz konusu vatansa söz konusu şehrimize farklılıklarımızı bir kenara koyarak ortak paydada hepimizin birleşmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü hepimiz bu vatanı seviyoruz. Toprağımızı, bayrağımızı seviyoruz. Dolayısıyla insan haklarına da saygılıysak bence başka bir şey aramaya gerek yok. Biz o insanla oturabiliriz, konuşabiliriz onunla beraber belli yol üzerinde yürüyebiliriz. Ben bu birlikteliğin tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.