Gazeteciler jeotermal santralleri gezdi

29.08.2019 20:36

Aydın'da görev yapan gazeteciler, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinin (JASDER) düzenlediği organizasyonla jetotermal santralleri gezdi.

JASDER Başkanı Ali Kındap, Germencik ilçesinde faaliyette bulunan jeotermal enerji santrallerinin kapısını gazetecilere açarak santraller hakkında bilgi verdi.

Kındap, yerin 2 bin 500 metre derinliklerindeki kaynağı üretim kuyularına alıp hiçbir şekilde başka bir yere temas ettirmeden santrallere taşıdıklarını, buradaki suyun işlendikten sonra enerjiye dönüştüğünü söyledi.

Kındap, suyun ısısı alındıktan sonra da aynı yöntemle enjeksiyon kuyuları vasıtasıyla yerin altına tekrar gönderdiklerini belirtti.

Son 10 yılda dünya ortalamasının çok üzerinde yılda yaklaşık 250-300 megavatlık gücü hayata geçirdiklerine dikkati çeken Kındap, "Bu gücün Türkiye ekonomisine olan katkısına bakarsak, yıllık 1 milyar dolar civarında. Türkiye'de jeotermal gücün yüzde 60'a yakını Aydın'da üretiliyor ve elde edilen gelir ise yıllık 600 milyon dolar. Aydın'ın ürettiği elektrik kendi ihtiyacının çok üzerinde. İhtiyacın fazlası da şebekeler sayesine yakın civardaki Manisa, İzmir ve Denizli illerinde rahatlıkla kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA