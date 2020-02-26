Gazeteciler iletişim fakültesi öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı

26.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:31

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen "İletişim Günleri" etkinliğinde, gazetecilerle öğrenciler bir araya geldi.

Medipol Medya Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte panel, söyleşi ve atölye çalışmaları başta olmak üzere 9 farklı oturum gerçekleştirildi.



İki gün süren etkinliğin açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, öğrencilerin bu tür etkinlikleri iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Buraya gelen tecrübeli isimlerle bağlantınızı kesmeyin. Bugün öğrencisiniz ama yarın birlikte aynı alanlarda yan yana çalışacaksınız. Bu yüzden iletişim ağınızı geliştirip çevrenizle iletişiminize önem göstermelisiniz." dedi.

Moderatörlüğünü Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Müge Demir Ayral'ın yaptığı "Dijitalleşen Medya" başlıklı oturumda konuşan Habertürk Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı ve GZT Dijital Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, gazeteciliğin dönüşüm sürecini, dijital medyanın işleyişini ve haberi tüketen kitlenin değişimini ele aldı.

Gezer, gündeme dair hazırladıkları haberlerde izleyicinin kafasında soru işareti kalmamasına özen gösterdiklerini ifade ederek, "Şu kişiyi örnek olalım da onun gibi çalışalım diyebileceğimiz bir kişi yok. Duayen gazeteciler var ama duayen dijital yayıncılar yok. Bu nedenle GZT'nin öncü olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Habertürk Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı da kağıt gazetelerin yok olup olmamasını yeni neslin belirleyeceğini söyledi.



Habere ulaşmanın kolaylığı nedeniyle gazetecilerin imajının da değiştiğini kaydeden Kaymakçı, şunları söyledi:



"Benim için gazeteciler ulaşılmaz insanlardı. Gençken Cağaloğlu'na gittiğimde büyülenirdim, gazetecilere hayranlık duyardım, onlarla tanışmayı isterdim. Bilgiyi o kişiden alıyordum çünkü gazetede uzun uzun yazısı vardı. Şimdi ise telefona gelen bir bildirimle haberin başlığı okunuyor ve buna gündem takibi deniliyor."



"Muhabirlik" başlıklı oturumda konuşan Anadolu Ajansı Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, deneyimlerini ve foto muhabirliği konusunda bilinmesi gerekenleri öğrencilerle paylaştı.

Savaş bölgelerinde görev yapmanın zorluklarına değinen Sevenler, bu bölgelerdeki görüntülerin çok çirkin olduğunu ancak işlerinin de bunları insanlara gösterebilmeyi kapsadığını anlattı.

TRT Muhabiri ve İletişim Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Artmaz da "Röportajda bir kişi, yarım saat konuşabiliyor. Sizin ise o röportajı 45 saniyeye sığdırmanız gerekiyor. Bu sebeple haberi oluştururken en can alıcı noktaları seçebilmeniz çok önemli." dedi.

Kaynak: AA