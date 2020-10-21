21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Haberler.com'da kutlandı
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21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Haberler.com'da kutlandı

21.10.2020 17:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:43
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Haberler.com'da kutlandı

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, Yeni Medya bünyesinde bulunan Haberler.com'da kutlandı. Günün önemine ilişkin bir konuşma yapan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur, yasama, yürütme ve yargıdan sonra basının dördüncü güç olduğunu belirterek, "Gazetecilik dünyadaki herhangi bir oluşumu yeniden şekillendiriyor" dedi.

Yeni Medya Elektronik Yayıncılık bünyesinde bulunan Haberler.com ekibi, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur, "Dünyada bir ülkede siyasi sistemin üç ayağı oluyor; yasama, yürütme ve yargı.Dördüncü ayağı da gayri resmi olarak basındır. Çünkü dünyadaki bütün sosyal olaylar gazetecilerin bakış açılarıyla şekillenmiş ve onların olayları diğer insanlara aktarmasıyla değişmiştir. Gazetecilik dünyadaki herhangi bir oluşumu yeniden şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler günü Haberler.com'da kutlandı

"TÜRKİYE'DE GAZETECİLER OLARAK ÖZGÜR MÜYÜZ?"

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin "Türkiye'de gazeteciler olarak özgür müyüz?" sorusuna da yanıt veren Bedia Teymur, "Sadece Türkiye'de değil dünyada da özgür değil. Dünyada özgürlük dediğimiz olay nedir? Birilerinin hakkına dokunmak mıdır? Bunu ne şekilde anladığımız önemli" şeklinde konuştu.

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